Leipzig

Ein betrunkenes Paar ist im Leipziger Stadtteil Anger-Crottendorf in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch bei einem Einbruch auf frischer Tat ertappt worden. Die 48-Jährige und ihr 41-jähriger Partner sind in eine Gaststätte eingedrungen und verursachten, laut Polizei, dabei einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Erbeutet hatten sie zunächst Alkohol, diverse andere Getränke und eine Gasflasche mitsamt einem Transportbehältnis im Wert einer dreistelligen Summe. Bevor sie mit ihrem Diebesgut verschwinden konnten, hatte das Sicherheitspersonal bereits die Polizei verständigt.

Die Täter wurden vorläufig festgenommen. Dabei wurde festgestellt, dass die Frau 2,34 Promille und der Mann 2,5 Promille intus hatten. Für die 48-Jährige wird von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main bereits nach einer ladungsfähigen Anschrift gesucht. Zudem war sie inzwischen mehrfach in Haft und wurde zuletzt Mitte Oktober aus dieser entlassen. Für sie wurde nun eine Haftprüfung beantragt, wobei die Ermittlungen der Kriminalpolizei bislang noch nicht abgeschlossen sind.

Von LCL