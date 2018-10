Leipzig

Manche Ladendiebe bedienen sich nicht nur am Inventar – mitunter können sie auch körperlich gefährlich werden. Diese Erkenntnis mussten am Montagabend zwei Ladendetektive (42 und 48 Jahre alt) eines Kaufhauses in der Hainstraße im Leipziger Zentrum machen. Ein Pärchen hatte diverse Waren eingesteckt und war dabei erwischt worden. Die Detektive hielten den Mann und die Frau zunächst fest und brachten sie ins Büro, wo sie sich jedoch zur Wehr setzten.

Nach Polizeiangaben ramponierten die Diebe den Tisch und gingen mit den Tischbeinen auf die Detektive los. Außerdem zerstörten sie die Bürotür und flüchteten mitsamt der erbeuteten Wertsachen im Wert von etwa 200 Euro aus dem Geschäft. Die Detektive blieben unverletzt, den Schaden an Tisch und Tür wird auf rund 600 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls.

Von LVZ