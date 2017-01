Prozess hinter verschlossenen Türen am Landgericht: Eine 22-jährige Leipzigerin soll am 6. Juni 2016 versucht haben, die Haare eines knapp dreijährigen Mädchens am Hinterkopf anzuzünden. Wegen einer im Raum stehenden Einweisung in die Psychiatrie schlossen die Richter die Öffentlichkeit aus.