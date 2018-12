Leipzig

Insgesamt drei Autos fielen in der Nacht zu Montag laut Polizei den Flammen zum Opfer. Zunächst brannten am späten Sonntagabend gegen 23:30 Uhr zwei Fahrzeuge im Leipziger Stadtteil Gohlis. Unbekannte Täter einen parkenden SUV der Marke Porsche Cayenne angezündet. Die Flammen hätten dann nach Aussage eines Polizeisprechers auf ein daneben parkenden Ford Mondeo übergegriffen. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Im weiteren Verlauf der Nacht mussten Feuerwehr und Polizei noch einmal nach Leipzig-Schönefeld ausrücken. Auch dort hatten unbekannte Brandstifter einen Wagen angezündet. Der Mercedes-Benz wurde dadurch erheblich beschädigt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen wegen Verdachts auf Brandstiftung.

Von RND/dpa/LVZ