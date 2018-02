Frau am Cospudener See tot aufgefunden

Leipzig. Die Leiche einer Frau ist am Montag von Mitarbeitern des Ordnungsamtes in der Nähe des Cospudener Sees gefunden worden. Das bestätigte die Polizei am Mittag. Der Leichnam sei bei einem Kontrollgang gegen 8.15 Uhr entdeckt worden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine 55-Jährige. Sie soll in einem angrenzenden Waldstück als Einsiedlerin in einer Hütte gelebt haben, hieß es. Die genauen Todesumstände seien noch unklar, sagte Polizeisprecher Uwe Voigt. Eine Obduktion soll nun klären, ob die Frau bis zweistelligen Minuswerten erfroren ist oder möglicherweise das Opfer eines Verbrechens wurde.

mro