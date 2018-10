Leipzig

Ein 17-Jähriger, der in der Nacht zum Dienstag mit dem Fahrrad im Clara-Zetkin-Park unterwegs war, wurde kurz nach Mitternacht von einer Gruppe anderer Jugendlicher attackiert. In der Höhe der Sachsenbrücke erhielt der 17-Jährige aus der Gruppe heraus einen Schlag und stürzte daraufhin vom Rad. Um sich in Sicherheit zu bringen, floh er in Richtung des Pavillons im Clara-Park, wo er zuvor mit anderen gefeiert hatte.

Während ihm einer der Angreifer folgte, eigneten sich dessen Begleiter das Fahrrad am. Am Pavillon wurde der 17-Jährige von seinem Verfolger abermals geschlagen. Die mittlerweile informierte Polizei traf rechtzeitig ein, konnte sowohl das gestohlene Rad wiederfinden als auch die vier Tatverdächtigen (16, 17, 17 und 18 Jahre alt) stellen. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und erhielt sein Fahrrad zurück.

Von LVZ