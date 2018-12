Kinderwagen brennen in Leipzig kurz nacheinander

Polizeiticker Neustadt-Neuschönefeld - Kinderwagen brennen in Leipzig kurz nacheinander Zwei Kinderwagen sind am Donnerstagabend Ziel eines mutmaßlichen Brandstifters geworden. In zwei Eingängen nahe der Eisenbahnstraße brannten beide kurz nacheinander ab.

Zwei Kinderwagen sind am Donnerstag in kurzer Folge im Leipziger Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld in verschiedenen Treppenhäusern ausgebrannt (Symbolbild). Quelle: dpa