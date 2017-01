Betrugs-Prozess in Leipzig

Auftakt in einem Prozess um Betrug am Amtsgericht Leipzig: Der Angeklagte Marcel M. (41) soll laut Staatsanwaltschaft einen guten Bekannten um mindestens 122 000 Euro für angebliche Immobilien- und Fahrzeuggeschäfte geprellt haben. Außerdem lastet ihm die Staatsanwaltschaft weitere Betrügereien von drei Frauen an.