Leipzig

Das Vergehen eines Ladendiebes blieb am Mittwochnachmittag im Leipziger Zentrum nicht unbemerkt: Der 20-Jährige wurde dabei beobachtet, wie er die Verpackung einer Lautsprecherbox öffnete und den Inhalt in seiner Jackentasche verschwinden ließ. Als er den Elektronikmarkt verlassen wollte, wurde er von zwei Ladendetektiven gestellt. Diese fanden neben dem Lautsprecher auch ein Multifunktionswerkzeug mit einem Messer in der Jacke des Diebes.

Die hinzu gerufene Polizei wurde darüber hinaus ebenfalls fündig: In der Unterhose des 20-Jährigen entdeckten sie eine Tüte mit 12 Gramm Marihuana. Der wohl auch zum Tatzeitpunkt unter Drogeneinfluss stehende Mann stammt aus Sachsen-Anhalt und fiel, wie die Polizei mitteilt, offenbar bundesweit immer wieder durch derartige Delikte auf. In Leipzig ist er aufgrund des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln bereits aktenkundig.