Leipzig

In der Nacht von Samstag zu Sonntag ist ein roter Oldtimer aus einer Tiefgarage in der Stephanstraße in Leipzig gestohlen worden. Der 53-jährige Halter bemerkte das Fehlen am Sonntag gegen 10 Uhr und informierte die Polizei. Laut den Beamten hat der alte Mercedes Benz, 280 SL/8 einen Wert von rund 100.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeugdiebstahl und seinem Verbleib machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Leipzig-Zentrum in der Ritterstraße 19-21 oder telefonisch unter (0341) 96 63 42 24 zu melden.

dei