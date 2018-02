111 Personen am Wochenende in Leipzig ohne gültigen Fahrschein unterwegs

Leipzig. Mehrere illegale Aufenthalte, zwei per Haftbefehl gesuchte Personen und die 111-malige Erschleichung von Leistungen sind am Wochenende von Polizisten und Mitarbeitern der Leipziger Verkehrsbetriebe festgestellt worden. Während sogenannter Komplexkontrollen in öffentlichen Verkehrsmitteln hat die Polizei im Stadtgebiet von Leipzig gemeinsame Fahrausweiskontrollen mit der LVB durchgeführt.

Ergebnis der Kontrolle

Dabei wurden 111 Personen ohne Fahrschein kontrolliert, gegen sie laufen nun Ermittlungen wegen der Erschleichung von Leistungen. Auch stellten die Beamten eine Person wegen illegalen Aufenthaltes und eine weitere Person wegen illegaler Einreise. Zwei per Haftbefehl gesuchte Personen wurden ebenfalls während der Kontrollen festgenommen.

Ziel der Aktionen war es, die Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit in den Linienfahrzeugen sowie durch die gemeinsame Präsenz eine Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Fahrgäste zu erhöhen, so die Polizei. Durchschnittlich sind an einem Samstagabend rund 64.000 Fahrgäste mit Bussen und Bahnen der LVB unterwegs. Weitere Komplexkontrollen sollen in unregelmäßigen Abständen durchgeführt werden und sind eine Maßnahme der LVB und der Polizei, sich den wachsenden Anforderungen im öffentlichen Nahverkehr zu stellen.

dei