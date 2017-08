13-Jährige bei Unfall verletzt – Zeugen gesucht

Leipzig. Eine 13-Jährige ist am Donnerstagnachmittag von einem Auto angefahren und verletzt worden. Laut Polizei behaupten beide Verkehrsteilnehmer, dass sie bei Grün die Straße überquert hätten. Das Mädchen hatte zuvor auf einer Mittelinsel auf der Ludolf-Colditz-Straße in Stötteritz gewartet und die Straße schließlich überquert. Eine 42-jährige Autofahrerin wartete an der Ampel An der Tabaksmühle / Ecke Prager Straße. Sie fuhr nach eigenen Aussagen bei Grün in die Ludolf-Colditz-Straße. Dort kam es zu dem Unfall.

Die 13-Jährige wurde verletzt und musste mit verstauchter Halswirbelsäule in einem Rettungswagen in eine Leipziger Kinderklinik gebracht werden.

Beide Verkehrsteilnehmer sind der Meinung, bei Grün die Straße überquert zu haben. Nun ermittelt die Leipziger Verkehrspolizei und sucht Zeugen, die Hinweise zur Ampelschaltung gegen 14.45 Uhr und zum Verhalten der Unfallbeteiligten geben können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Leipzig in der Schongauerstraße 13 zu melden. Tagsüber kann die Dienststelle unter (0341) 25 52 854 erreicht werden, sonst unter (0341) 25 52 910.

dei