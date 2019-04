Leipzig

Bei einem Unfall am 18. März ist ein 13-jähriger Junge verletzt worden. Der Unfall hatte sich am Montagmorgen gegen 6.40 Uhr auf dem Schulweg des Jungen ereignet. Der Schüler wurde in Möckern auf der Huygenstraße von einem weißen Auto erfasst und stürzte. Wie die Polizei berichtet, erlitt der Junge dabei Schürfwunden. Der Autofahrer hielt zwar an und übergab dem Verletzten seine Telefonnummer und Vornamen, fuhr dann jedoch weiter. Die Mutter des Kindes hat nun Anzeige wegen Unfallflucht erstattet.

Eine Fahrradfahrerin soll laut Aussage des 13-Jährigen den Unfall beobachtet haben. Ihre Aussage ist für die Ermittlungen von wesentlicher Bedeutung, weshalb sie nachdrücklich gebeten wird, sich bei der Polizei zu melden. Auch weitere Unfallzeugen sind gebeten, sich bei der Verkehrsinspektion Leipzig in der Schongauerstraße 13, 04328 Leipzig oder tagsüber unter der Telefonnummer: (0341) 255 2851 sonst 255 290 oder bei jeden anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von Ebu