Leipzig

Ein 13-jährige Schülerin ist in der Nacht zum Samstag bei einem Unfall im Leipziger Stadtteil Paunsdorf lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte, wurde das Mädchen gegen 0.35 Uhr auf der Permoser Straße stadtauswärts von einem Ford erfasst, dessen Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Der Mann verlor in Höhe einer Tankstelle die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge fuhr der Ford über den Mittelstreifen streifte einen Straßenbaum und kollidierte mit der 13-Jährigen. Sie war gerade mit ihrer Mutter zusammen beim Gassigehen, hieß es weiter.

Das Mädchen kam schwerst verletzt in ein Krankenhaus. Die Mutter erlitt einen Schock.

Von RND/LVZonline