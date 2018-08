Leipzig

In Taucha wird seit Donnerstag eine 13-jährige Schülerin vermisst. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, habe sich Lena Arnoldt gegen 14.15 Uhr in lautem Streit von ihrer Mutter getrennt und sei dann mit der Straßenbahn in Richtung Leipzig gefahren. Seitdem ist sie nicht wieder nach Hause zurückgekehrt und wurde auch nicht in der Schule gesehen.

„Bisher ist bekannt, dass Lena einen großen Bekannten- und Freundeskreis besitzt, der sie auch bis Leipzig-Grünau führt. Häufig soll sie sich auch an der Leipziger Angerbrücke aufhalten“, heißt es in der Mitteilung der Behörden. Möglich sei auch, dass Lena das anstehende Stadtfest in Taucha nutzen könnte, um Freunde zu treffen.

Polizei und Angehörige bitten Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der 13-Jährigen machen können, sich umgehend bei einer Polizeidienststelle oder telefonisch unter (0341) 966 4 6666 zu melden. Lena Arnold ist 1,68 Meter groß, hat braune, glatte, lange Haare und blaue Augen. Sie wirke wie eine 16-Jährige und trug zuletzt eine schwarze Leggings, Turnschuhe im Camouflage-Look und ein schwarzes T-Shirt.

