Leipzig

Bereits am 26. April wurde in der Leipziger Arthur-Hoffmann-Straße bei einem Unfall ein junges Mädchen verletzt. Die 14-Jährige wollte gegen 18.30 Uhr die Fahrbahn überqueren, als sie von einem in Richtung Süden fahrenden, schwarzen Kleintransporter erfasst wurde.

Nach Angaben der Polizei hat der Fahrer noch gehupt und versucht zu bremsen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Von besonderem Interesse sind dabei Informationen zum geflüchteten Verursacher und zum Verhalten unbeteiligter Zeugen.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der VPI Leipzig, Schongauer Straße 13, 04328 Leipzig oder tagsüber unter der Telefonnummer (0341) 255 2851 beziehungsweise unter der Nummer (0341) 255 2910 zu melden.

anzi