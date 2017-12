14-Jährige in Leipzig mit Böllern beworfen und schwer verletzt

Leipzig. Eine 14-Jährige ist am Donnerstag von einer Gruppe Jugendlicher mit Böllern beworfen und dabei schwerer verletzt worden. Laut Polizei war das Mädchen gegen 16 Uhr mit einer Freundin auf der Georg-Schwarz-Straße in der Nähe des Leutzscher Rathauses unterwegs, als aus einer Gruppe heraus Silvesterknaller in ihre Richtung flogen.

Einer der Knaller explodierte dabei neben dem Kopf der 14-Jährigen, so dass diese vermutlich einen Hörsturz erlitt. „Sie konnte auf einer Seite nichts mehr hören und klagte über Schwindel“, berichtete Polizeisprecherin Katharina Geyer. Ihre Eltern brachten das Mädchen in einer Klinik, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Die Polizei konnte vor Ort einen 18-Jährigen stellen, der die Böller geworfen haben soll. Er gab an, das Feuerwerk zuvor in Leipziger Geschäften gestohlen zu haben. Der Jugendliche muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Diebstahls verantworten.

Von nöß