14-Jähriger gerät am Leipziger Johannisplatz unter Straßenbahn

Ein 14-jähriger Junge ist am späten Mittwochnachmittag unter eine Straßenbahn geraten und dabei verletzt worden. Ohne auf den Verkehr zu achten, habe er gegen 16.50 Uhr die Prager Straße in Höhe des Johannisplatzes überquert, erklärte die Polizei am Abend. Dabei lief er vor eine Tram, wurde von dieser erfasst und geriet unter das erste Fahrgestell. Der Junge konnte geborgen werden, ohne die Bahn anzuheben, hieß es seitens der Feuerwehr. Anschließend wurde er in die Notaufnahme des Uniklinikums gebracht.

joka