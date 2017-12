14-Jähriger in Leipzig-Grünau ausgeraubt

Leipzig. Ein 14-jähriger Schüler ist am Dienstagmorgen von einem Unbekannten bedroht und ausgebraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Jugendliche auf dem Schulweg, als ihn um 7.15 Uhr in der Grünauer Allee auf Höhe des ehemaligen Real-Markts ein Mann ansprach. Er verlangte nach Zigaretten und Geld. Der Schüler sagte, er habe beides nicht dabei, woraufhin der Unbekannte das Handy des 14-Jährigen verlangte. Als dieser sich weigerte, drohte der Mann, ihn mit Pfefferspray anzusprühen und zu verprügeln. Der Jugendliche gab das Smartphone schließlich heraus und der Räuber lief in Richtung S-Bahn davon.

Der Jugendliche ging sofort zur Schule und unterrichtete seine Lehrer, die umgehend die Polizei informierten. Die hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach einem 30 bis 40-jährigen Mann, 170 bis 180 cm groß, mit kurzen, dunkelbraunen Haaren und Dreitagebart. Während der Tat trug er einen Ring an der rechten Hand, eine weiße Kapuzenjacke, eine helle Hose und helle Schuhe. Hinweise können an die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße oder per Telefon unter (0341) 96 64 66 66 gegeben werden.

ThTh