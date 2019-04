Leipzig

Die Polizei in Leipzig sucht nach einer vermissten 15-Jährigen. Saskia Antonia Gelbe verschwand bereits vor drei Monaten aus einer Betreuungseinrichtung in der Ringstraße in Grünau, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Am 10. Januar wurde die Jugendliche zum letzten Mal gesehen. Seitdem meldete sie sich nur noch unregelmäßig dort und bei ihrem Vater, zuletzt vor gut zwei Wochen.

Saskia Antonia Gelbe ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, schlank und hat blonde, glatte, schulterlange Haare sowie grüne Augen. Ihr scheinbares Alter wird mit 15 bis 17 Jahren angegeben. Sie spreche sehr langsam Deutsch und Englisch und sei meistens ungeschminkt, heißt es von der Polizei. Auffällig sei zudem ihre blasse Hautfarbe. Zu ihrer Bekleidung sind keine Details bekannt. Laut Polizei ist die 15-Jährige in sozialen Netzwerken aktiv.

Wer Saskia Antonia Gelbe in den vergangenen Tagen und Wochen gesehen hat oder weiß, wo und bei wem sie sich aufhält, meldet sich im Polizeirevier Südwest, Ratzelstraße 222 in Leipzig (Tel. 0341 / 9460-0).

