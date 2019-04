Leipzig

Eine 15-jährige Fußgängerin hat in Leipzig eine Busfahrerin zu einer Notbremsung gezwungen. Dabei wurden mehrere Fahrgäste verletzt. Wie die Polizei mitteilte, überquerte das Mädchen am Mittwoch gegen 14.45 Uhr im Bereich des Haltestellenbereichs am Connewitzer Kreuz die Fahrbahn.

Eine 51-jährige Busfahrerin konnte nur durch eine Notbremsung einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin vermeiden. Vier Insassen wurden leicht und eine 77-Jährige schwer verletzt, nachdem sie gegen eine Glasscheibe geschleudert wurde. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Gegen die 15-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall eingeleitet.

Von fbu