Leipzig. Zwei Unbekannte haben am Donnerstag einen 15-Jährigen rekrutiert, um bei einem Ladendiebstahl zu helfen. Während das Duo mit Parfüm im Wert von knapp 1800 Euro entkam, wurde der Junge geschnappt.

Mit Parfüm im Wert von fast 1800 Euro sind zwei Ladendiebe am Donnerstagnachmittag verschwunden. Zuvor hatte das Duo einen 15-jährigen Jugendlichen angestiftet, bei der Tat behilflich zu sein. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Die drei Ladendiebe wurden gegen 15.45 Uhr von einem Kaufhausdetektiv dabei beobachtet, wie sie viele Flaschen einer bestimmten Marke in ihren Taschen verschwinden ließen. Der Mitarbeiter erwischte am Ausgang nur noch den 15-Jährigen. Dessen Komplizen flüchteten samt der Ware im Wert von 1774 Euro über den Neumarkt.

Der Jugendliche wurde daraufhin durch die Polizei festgenommen. In seinen Taschen fanden sich ein Einhandmesser und Pfefferspray. Beides wurde sichergestellt. Den Beamten sagte der 15-Jährige, die Männer hätten ihn am Nachmittag angesprochen, ob er sich etwas Geld hinzu verdienen wolle. Anschließend schloss er sich dem Diebeszug an. Nach der Vernehmung wurde der Junge seiner Mutter übergeben.

joka