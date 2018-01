16-Jähriger in Leipziger Spielothek mit Falschgeld erwischt

Leipzig. In der Leipziger Eisenbahnstraße ist am Donnerstagabend ein 16-Jähriger erwischt worden, als er in einer Spielothek einen gefälschten Fünfzig-Euro-Schein wechseln wollte. Laut Polizei wurde eine 45-jährige Mitarbeiterin von einem Gast auf die Fälschung hingewiesen.

Als die Beamten den Jugendlichen befragten, sagte dieser aus, dass er den gefälschten Fünfziger in einer nahe gelegenen Pizzeria als Wechselgeld zurückbekommen habe. Die Mitarbeiter der Pizzeria sagten jedoch aus, dass 16-Jährige in den vergangenen Tagen mehrmals mit Falschgeld bezahlt habe.

Die Beamten haben insgesamt vier gefälschte Fünfzig-Euro-Scheine sichergestellt. Sie ermitteln jetzt gegen den Jugendlichen, weil er Falschgeld in Umlauf gebracht hat und hoffen dabei weitere Informationen über die Herkunft der Geldfälschungen zu erhalten.

thiko