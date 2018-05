Leipzig

17 mutwillig beschädigte Autos, mehrere davon mit Farbe besprüht, das ist die Bilanz der Nacht zum Donnerstag in Leipzig. Wie die Polizei mitteilte, haben in der Lindenauer Engertstraße vier bis fünf Jugendliche elf geparkte Fahrzeuge beschädigt. Gegen 1 Uhr nachts zerkratzten sie den Lack an den Autos oder besprühten diese. Anschließend verschwanden sie auf ihren Fahrrädern in Richtung Lützner Straße. Ein Zeuge beschreibt die Räder als sogenannte Dirtbikes, die Täter waren mit Kapuzen vermummt. Der Schaden beträgt etwa 10.000 Euro.

In Anger-Crottendorf wurden in derselben Nacht mindestens sechs Autos beschädigt. Ein 37-Jähriger ging in der Bernhardstraße aus noch unbekannten Gründen auf die Wagen los. Kurz darauf konnte der Mann durch die Polizei gestellt werden. Er soll starke körperliche Ausfallerscheinungen gezeigt haben und wurde aus diesem Grund in ein Krankenhaus gebracht.

joka