Leipzig

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Leipzig ist erneut eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Wie Polizeisprecherin Maria Braunsdorf gegenüber LVZ.de erklärte, war die 17-Jährige um 10.55 Uhr im Stadtteil Altlindenau auf der Lützner Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Eine 62-jährige Autofahrerin fuhr in entgegengesetzte Richtung, wollte auf Höhe der Odermannstraße in diese links abbiegen. Dabei übersah sie offenbar die entgegenkommende 17-Jährige und es kam zum Zusammenstoß. Die Teenagerin musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

In diesem Jahr gab es bereits eine ganze Reihe schwere Fahrradunfälle in Leipzig. Anfang Mai wurde eine 16-Jährige auf dem Martin-Luther-Ring von einem rechtsabbiegenden Lkw überrollt und starb. Ende März kam eine 31-jährige Radfahrerin auf der Kommandant-Prendel-Allee ums Leben, weil sie ein Baukipper beim Rechtsabbiegen nicht beachtet hatte. Am vergangenen Sonntagabend geriet eine 47-Jährige auf der Jahnallee mit ihrem Rad in die Straßenbahngleise, stürzte und wurde von einer entgegenkommenden Bahn angefahren. Die Frau wurde ebenfalls schwer verletzt.

In der offiziellen Polizeistatistik wurden für das vergangene Jahr 1171 Unfälle ausgewiesen, an denen Radler beteiligt waren – das sind rund neun Prozent der insgesamt 13. 409 Zusammenstöße. Das Risiko von schweren Verletzungen für Zweiradfahrer ist dabei deutlich höher als für andere Verkehrsteilnehmer: 155 Radfahrer wurden anno 2017 bei Unfällen in der Messestadt schwer verletzt, zwei Menschen starben. Somit endet jeder siebte Radunfall in Leipzig mit schweren Verletzungen.

Von Matthias Puppe