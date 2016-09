Leipzig. Am Dienstagabend gegen 21 Uhr ist ein 17-jähriges Mädchen an der Westseite des Leipziger Hauptbahnhofs unter eine Straßenbahn geraten. Wie die Polizei am Montag mitteilt, ist die junge Frau offenbar über eine Absperrung im Haltestellenbereich geklettert. Dabei wurde sie von einem Werbeaufsteller verdeckt und wurde von der einfahrenden Bahn erfasst. Die Frau, die zur Hälfte unter der Tram lag, konnte sich noch etwas bewegen, allerdings gelang es ihr nicht, sich zu befreien.

Auch die angerückte Feuerwehr konnte sie nicht unter der Bahn hervor ziehen. So kam ein Rüstzug zum Einsatz. Ein spezielles Fahrzeug zum Anheben von Straßenbahnen. Damit hob die Feuerwehr die Bahn, in der sich keine Fahrgäste befanden, um 10 bis 15 Zentimeter an. Die Frau wurde befreit und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

pad/lyn