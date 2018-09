Leipzig

Ein 17-jähriger Algerier ist am Montagnachmittag vor einem Dönerladen in der Kurt-Schumacher-Straße niedergestochen worden. Kurz vor 15 Uhr sei es aus unbekannter Ursache zu einem Streit in dem Laden gekommen, der sich dann draußen fortsetzte, so Polizeisprecher Uwe Voigt auf Anfrage.

Der Teenager sei durch Stiche ins Bein schwer verletzt worden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Sein Zustand gilt als kritisch.

Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Eine Personenbeschreibung des Messerstechers liegt laut Voigt bisher nicht vor. Er soll aber ebenfalls ausländischer Herkunft sein.

F. D.