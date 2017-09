17-jährige Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Leipzig. Gegen 13.10 Uhr hat sich am Mittwoch eine junge Motorradfahrerin in Pegau bei einem Auffahrunfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Leipziger Krankenhaus geflogen werden. Sie sah wahrscheinlich zu spät, dass ein vor ihr fahrendes Auto bremste, so die Polizei. Die 17-Jährige war auf der Eisdorfer Straße in Kitzen unterwegs, als ein Auto vor ihr abbiegen wollte und bremste. Als der 46-jährige Fahrer anhielt, fuhr die Motorradfahrerin auf. Sie prallte gegen das Autodach und verletzte sich schwer.

Anschließend musste sie mit dem Hubschrauber in eine Leipziger Klinik gebracht werden, wo sie behandelt wurde. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf 10.000 Euro geschätzt.

dei