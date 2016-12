Leipzig. Einem 18-Jährigen ist in der Nacht zu Freitag das Handy gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, stand er gegen 1.20 Uhr an einer Haltestelle in der Wurzner Straße in Volkmarsdorf und guckte auf sein Telefon, als ein Unbekannter ihm das Gerät aus den Händen riss und mit einem Komplizen davon rannte.

Der 18-Jährige setzte den beiden nach und rief den Tätern schließlich zu, dass er ihnen im Austausch gegen das Handy Geld geben würde. Die Unbekannten stoppten tatsächlich in einer Seitengasse. Einer der Täter forderte den Mann daraufhin auf, das Geld zu übergeben und bedrohte ihn dabei mit einer Waffe. Der 18-Jährige gab dem Täter 50 Euro, griff sich sein Telefon und rannte davon. Die Unbekannten folgten ihm nicht.

Das Opfer beschrieb einen der Täter als etwa 1,80 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt und mit einer schlanken Figur. Er hatte einen Drei-Tage-Bart, ein südländisches Äußeres und war mit einer dunklen Stoffjacke bekleidet. Darunter trug er ein Sweatshirt mit Kapuze und eine blaue Jeans. Der Mann sprach Deutsch. Den zweiten Täter konnte der 18-Jährige nicht beschreiben.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder wissen, um wen es sich bei den Tätern handelt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Kripo in der Dimitroffstraße 1 oder unter der Telefonnummer (0341) 966 4 6666 zu wenden.

luc