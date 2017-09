18-Jähriger an Leipziger Tankstelle bedroht - Männer stehlen Geld aus der Kasse

Leipzig. In der Nacht zu Donnerstag um 00.23 Uhr haben zwei Männer einen Tankstellenmitarbeiter bedroht und Bargeld sowie Tabak gestohlen. Laut Polizei betraten die zwei Männer eine Tankstelle in der Ludwig-Erhard-Straße in Leipzigs Zentrum. Kurz darauf verließ einer den Verkaufsraum. Der andere drohte dem 18-jährigen Mitarbeiter Schläge an, wenn dieser kein Geld aus der Kasse herausgeben würde. Der Bedrohte öffnete die Kasse und der Dieb entnahm eine noch nicht bekannte Menge Bargeld.

Vor der Tankstelle traf er sich mit seinem mutmaßlichen Komplizen und beide flohen in Richtung Hauptbahnhof. Daraufhin stellte der Verkäufer fest, dass ebenfalls mehrere Tabakpackungen fehlten. Er alarmierte die Polizei.

Die Beamten suchten im Umkreis des Tatorts erfolglos nach den Flüchtigen. Der Angestellte beschreibt die beiden Männer wie folgt: Einer ist schlank und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß. Er hat blonde Haare und trug eine schwarze Jeans und eine blaue Jacke. Es soll sich um einen „Dennis“ handeln. Die zweite Person ist ebenfalls zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und hat eine normale Statur. Er hat braune Haare und trug eine Jogginghose.

Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischer Erpressung und sucht Zeugen. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Kripo Leipzig in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66.

dei