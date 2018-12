Leipzig

Am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr ist im Kutschbachweg in Altlindenau ein 18 Jahre alter Mann von einem Unbekannten zusammengeschlagen und ausgeraubt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dem Mann wurde seine Geldbörse gestohlen. Der Täter konnte entkommen. Nähere Informationen lagen Donnerstagmittag noch nicht vor.

Von soa