Leipzig

In Leipzig-Probstheida ist am Mittwochabend ein 18-Jähriger verprügelt und ausgeraubt worden. Laut Polizei hatte der junge Mann mit seinen Freunden im Park an der Etzoldschen Sandgrube gefeiert. Gegen 23 Uhr kam eine zweite Gruppe hinzu. Die Unbekannten begannen die feiernden Jugendlichen zu provozieren und durch den Park zu jagen.

Dabei trennten sie das Opfer von seinen Freunden. Als der 18-Jährige stürzte, begannen drei oder vier von den Angreifern, ihn zu schlagen und zu treten. Bevor sie flohen, stahlen sie den Rucksack des Opfers.

Der 18-Jährige verließ danach den Park und wurde schließlich mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

thiko