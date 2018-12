Leipzig

Ein beinahe hollywoodreifer Fall hat die Leipziger Polizei in den vergangenen Tagen beschäftigt. Die Geschichte begann am Mittwoch, dem 12. Dezember, in Schönefeld-Abtnaundorf. Dort wollte die Kriminalpolizei eine Wohnung in der Ploßstraße durchsuchen.

Ermittlungen in einem Raubüberfall vom 23. November, als einer 61-Jährigen auf der Gorkistraße mit Gewalt die Handtasche entrissen wurde, hatten sie dorthin geführt. In der Wohnung trafen die Beamten zwei Männer im Alter von 18 und 23 Jahren an, die beide angaben, dort zu wohnen.

Raubgut von drei Fällen gefunden

Wie die Polizei mitteilt, verhielten sich beide zunächst ruhig. Tatsächlich fanden die Ermittler das Raubgut aus dem genannten Fall sowie Handtaschen von zwei weiteren Überfällen vom 18. Oktober und vom 13. November. Nachdem die Anwohner mit diesen Funden konfrontiert wurden, begab sich der jüngere auf den Balkon und sprang über die Absperrung.

Den Fall aus einer Höhe von 12,50 Meter schien der Mann dank eines Gebüschs, in dem er landete, jedoch halbwegs unbeschadet überstanden zu haben. Er flüchtete barfuß vom Ort des Geschehens. Eine Verfolgung blieb erfolglos.

Die Polizei informierte daraufhin die medizinischen Einrichtungen in der Stadt. Am Freitag dann erhielten die Beamten den Hinweis, dass sich ein Mann mit zutreffender Beschreibung und einem gebrochenen Arm zur Behandlung begeben hatte. Gegenüber den Beamten machte er – wie schon in der Wohnung – falsche Personalangaben, dennoch eröffnete ein Ermittlungsrichter einen Haftbefehl gegen den vorbestraften 18-Jährigen.

Mann flieht abermals – aus dem Krankenhaus

Zuvor sollte er noch wegen seines gebrochenen Arms operiert werden, ergriff in der Nacht zum Samstag jedoch abermals die Flucht – diesmal mit dünnen Schuhen, oberkörperfrei und mit einem Arm in der Schlaufe. Ein Taxifahrer im Zentrum bemerkte den Flüchtigen, sodass er schlussendlich von der Polizei gestellt wurde. Nach der bald anstehenden Operation soll er ins Haftkrankenhaus überstellt werden. Bis dahin, so die Polizei, werde er nicht mehr aus den Augen gelassen.

von CN