18-Jähriger täuschte Bedrohung an Leipziger Tankstelle nur vor

Leipzig. Ein Tankstellen-Mitarbeiter hat eine räuberische Erpressung in der Nacht zu Donnerstag nur erfunden. Wie die Polizei mitteilte, übergab der 18-Jährige die angebliche Beute zweier Täter, Geld und Tabakwaren, stattdessen an zwei Bekannte. Zuvor hatte der Angestellte der Polizei berichtet, dass er von den Männern bedroht worden war.

Tatsächlich hatte sich an dem Abend einer der Bekannten bei dem 18-Jährigen gemeldet. Der 16-Jährige brachte dann noch einen Freund mit, der wohl in Geldnot war. Der Angestellte ließ sich von den Beiden überreden, ihnen Geld und Tabakwaren zu übergeben. Als sie verschwunden waren, informierte er die Polizei und machte die falschen Angaben. Er muss sich nun wegen Vortäuschens einer Straftat verantworten. Die Ermittlungen zu den anderen Männern, beide sind der Polizei namentlich bekannt, dauern noch an.

luc