18-Jähriger verprügelt Ex-Freundin im Leipziger Allee-Center

Leipzig. Eine 18-Jährige ist von ihrem Ex-Freund am Mittwoch im Allee-Center geschlagen, getreten und beleidigt worden. Die junge Frau befand sich gegen 15.15 Uhr mit einer Freundin in dem Einkaufszentrum in Leipzig-Grünau, als ihr ihr gleichaltriger Ex über den Weg lief.

Der Mann ging sofort auf die 18-Jährige los. Er zog sie an den Haaren und schlug ihren Kopf gegen die Wand. Nachdem sie gestürzt war, nahm er ihren Kopf und schlug ihn auf den Boden. Danach trat er gegen ihren Oberkörper und spuckte ihr ins Gesicht. Durch diese Attacken wurde die junge Frau leicht verletzt.

Zeugen informierten umgehend die Polizei. Der 18-jährige Täter und ein Begleiter verschwanden, bevor die Beamten eintrafen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

joka