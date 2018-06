Leipzig

In der Nacht zu Sonntag ist ein 18-Jähriger in der Leipziger Südvorstadt angepöbelt und geschlagen worden. Die Unbekannten forderten von dem Mann seinen Geldbeutel, so die Polizei. Der junge Mann war auf dem Heimweg und lief über den Steinplatz in Richtung Steinstraße/Bernhard-Göring-Straße als zwei Unbekannte ihn beschimpften.

Dann schlugen die Männer dem 18-Jährigen ins Gesicht, traten dann auf den am Boden Liegenden ein und verlangten sein Portemonnaie. Als Zeugen sich näherten flohen die beiden Männer. Die Passanten informierten die Polizei. Das Opfer wurde mit erheblichen Verletzungen am Kopf ins Krankenhaus gebracht werden.

Nun ermittelt die Polizei gegen versuchter räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung.

dei