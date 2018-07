Leipzig

Auf dem Heimweg ist ein 18-Jähriger am Dienstag in der Sachsenstraße in Leipzig-Paunsdorf von drei Männern verfolgt, geschlagen, getreten und anschließend ausgeraubt worden. Der junge Mann war von den Tätern gegen 23.45 Uhr von der Bushaltestelle Risaer Straße bis zum Tatort verfolgt worden, so die Polizei.

In der Sachsenstraße fragte einer der Männer den 18-Jährigen nach dem Weg zum Hauptbahnhof. Nach der Erklärung fragte der Unbekannte nach dem Inhalt der Tasche des Opfers. Dann wurde der Mann bedrängt, geschlagen und getreten. Auch die Umhängetasche stahlen die drei Täter. In der Tasche befanden sich ein Geldbeutel, Schlüssel und ein Handy.

Anwoherin ruft Polizei

Eine Zeugin alarmierte die Polizei, da das Opfer mehrfach um Hilfe rief. Die Täter beschrieb der Geschädigte wie folgt. Einer ist ungefähr 1,70 Meter groß, hat eine kräftige Statur und trug eine dunkle Trainingsjacke mit einem hellen Shirt. Seine Haare sind schwarz und kurz und er hatte einen kurzen Schnurrbart. Der Mann sprach deutsch und arabisch.

Der zweite Täter ist rund 1,85 Meter groß, hat ebenfalls eine kräftige Statur und gegelte schwarze Haare. Er hat einen leichten Vollbart und ist laut Polizei ein „arabischer Typ“. Über den dritten Täter gab die Polizei nur an, dass er ebenfalls ein „arabischer Typ“ ist.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer etwas gesehen hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gegeben, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 zu melden. Ebenfalls wird eine Zeugin, die mit dem 18-Jährigen und seinem Freund auch an der Haltestelle Risaer Straße ausgestiegen ist.

dei