Leipzig

Ein 19-jähriger Libyer ist in der Nacht zu Sonntag bei einem Fenstersturz in Reudnitz-Thonberg schwer verletzt worden. Der Libyer fiel nach Polizeiangaben gegen Mitternacht aus bisher unbekannter Ursache aus dem zweiten Stock einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Riebeckstraße. Er musste notoperiert werden.

Die Kripo hat den Fall übernommen und ermittelt in alle Richtungen. Auch ein Fremdverschulden wird nicht ausgeschlossen. „Wir wissen bislang nicht, ob er selbst aus dem Fenster gefallen ist oder gestoßen wurde. Es sind noch umfangreiche Ermittlungen notwendig“, sagte ein Sprecher aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei am Sonntag. Berichte, wonach der Libyer nicht in der Unterkunft gewohnt haben soll, konnten der Sprecher weder bestätigen noch dementieren.

Von nöß