Leipzig. In der Leipziger Innenstadt hat es am Montagabend einen Angriff mit Reizgas gegeben. Die Leitstelle der Feuerwehr teilte auf Anfrage mit, dass das Gebäude in der Großen Fleischergasse gegen 18 Uhr komplett geräumt wurde. In dem Gebäude sind Büros und eine Diskothek untergebracht. Zuvor war ein unklarer Geruch festgestellt worden.

Die Attacke ereignete sich ersten Erkenntnissen nach in der 5. Etage. 19 Personen wurden verletzt, zehn von ihnen brachte der Rettungsdienst mit Atemwegsreizungen in umliegende Krankenhäuser. Die Quelle des Geruchs konnte nicht gefunden wurden. Stoffe, die in der Luft gemessen wurden, legen der Verdacht nah, dass es sich um Pfefferspray gehandelt hat, teilte die Feuerwehr mit.

Auch die Polizei konnte am Abend noch keine genaueren Angaben zu der Art des Reizstoffes machen. „Wir haben Proben gesichert, die werden nun ausgewertet“, sagte Polizeisprecher Alexander Bertram gegenüber LVZ.de. Weitere Ermittlungen sind für Dienstag geplant. Laut Bertram befindet sich in der fünften Etage des betroffenen Gebäudes eine städtische Behörde, genauere Informationen habe er aber nicht.

Insgesamt war die Feuerwehr mit 15 Einsatzfahrzeugen und neun Rettungswagen im Einsatz. Gegen 21.30 Uhr war der Einsatz beendet.

