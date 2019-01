Leipzig

Eine 16-Jährige und ihr jugendlicher Begleiter haben bereits vergangenen Samstag einen 20-Jährigen im Leipziger Westen zusammengeschlagen und seinen Rucksack geraubt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Das Opfer war mit einem 18 Jahre alten Begleiter gegen 23.50 Uhr in Leipzig-Schleußig an der Ecke Könneritzstraße/Stieglitzstraße unterwegs, als beide von einem jugendlichen Pärchen angesprochen wurden. Während die 16-Jährige sie in ein Gespräch verwickelte, schlug ihr Begleiter unvermittelt mehrfach auf die Opfer ein und raubte dem 20-Jährigen seinen Rucksack. In diesem befanden sich Wertgegenstände in einem dreistelligen Betrag.

Dann flohen die Täter stadteinwärts. Der 20-Jährige wurde im Gesicht verletzt und ging kurzzeitig bewusstlos zu Boden. Sein Freund blieb unversehrt. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei die Identität der 16-Jährigen feststellen. Nach ihrem Begleiter wird weiter gesucht. Er ist 15 bis 16 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat blonde, kurze Haare, trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose und ist wohl auffällig aggressiv.

Wer Angaben zur Tat machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstr. 1 in Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 96 64 66 66 zu melden.

Von soa