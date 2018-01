21-Jährige in Leipzig-Gohlis angefahren und schwer verletzt

Leipzig. Bei einem Unfall an einer Fußgängerampel in Gohlis-Süd ist am Mittwoch eine 21-Jährige schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben überquerte die Frau gegen 7.10 Uhr bei Grün die Lützowstraße, als sie von einem Auto angefahren wurde.

Dessen 49-jährige Fahrerin war stadtauswärts auf der Georg-Schumann-Straße unterwegs und wollte nach links abbiegen, als sie die Fußgängerin erfasste. Offenbar hatte die Autofahrerin die 21-Jährige übersehen.

Die Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die 49-Jährige wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von nöß