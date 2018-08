Leipzig

Am Samstagmorgen ist eine 21-Jährige in der Nähe des Richard-Wagner-Platzes in Leipzig verletzt und ausgeraubt worden. Die junge Frau war gegen 6.10 Uhr auf dem Heimweg, als ihr ein Unbekannter auf den Hinterkopf schlug, wie die Polizei bekannt gab. Sie stürzte und der Täter hielt ihr den Mund zu. Aus ihrer Umhängetasche nahm er unter anderem ein Smartphone, verschiedene Karten und ein Portmonee mit einem zweistelligen Betrag. Der Räuber schlug sie noch weitere Male, verletzte sie ihm Gesicht und flüchtete.

Die 21-Jährige ging zum nächsten Polizeirevier und erstattete Anzeige, bevor sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Sie beschrieb den Täter als Mitte 20 und etwa 1,80 Meter groß. Er hatte laut Polizei ein „südländisches/vorderasiatisches“ Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare und sei von schlanker Gestalt. Dazu habe er ein blaues T-Shirt sowie eine schwarze Hose getragen und eine Zigarette in der Hand gehalten. Die Polizei bittet Zeugen, sich in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder unter der Telefonnummer (0341) 96 64 66 66 zu melden.

ThTh