Leipzig. Betrunken und ohne Führerschein ist ein 21 Jahre alter Mann gegen ein Tankstellengebäude in der Leipziger Straße in Böhlitz-Ehrenberg gefahren. Dabei wurde er schwer verletzt. Laut Polizei kam es am Sonntag um 6.20 Uhr zu dem Unfall. Zeugen hatten beobachten, wie der Wagen direkt an den Zapfsäulen vorbei fuhr und ungebremst in das Tankstellengebäude krachte. Dabei wurde die Außenwand eingedrückt. Polizei, Rettungswagen und Feuerwehr waren vor Ort.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 21-Jährige gerade seinen Führerschein machen wollte und unter dem Einfluss von Alkohol stand, der genaue Blutwert liegt noch nicht vor. Nach ersten Aussagen hatte der Mann Gas- und Bremspedal verwechselt. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt.

luc