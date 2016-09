Leipzig. Im Stadtteil Volkmarsdorf wird seit vergangenem Donnerstag ein 21-Jähriger vermisst. Der junge Mann heißt laut Polizei Omar Sharif Qudbi, leidet an einer psychischen Erkrankung, soll orientierungslos und schlecht zu Fuß sein. Zudem sei er der deutschen Sprache nicht mächtig und habe weder Dokumente noch Geld bei sich.

Ursprünglich war Qudbi in der Begleitung seiner Mutter, die ihn aber am vergangenen Donnerstagvormittag aus den Augen verloren habe. Der 21-Jährige wirke etwa zehn Jahre älter, sei 1,75 Meter groß, habe dunkelblondes, mittelanges Haar, braune Augen, trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine weiße Stoffjacke und Jeans. Zudem habe Qudbi eine Brandwunde am linken Unterarm, die unbedingt ärztlich versorgt werden müsse, so die Polizei.

Aufgrund seines psychischen Zustands gehen die Beamten von einer möglichen Suizid-Gefahr aus und bitten um Mithilfe bei der Suche. Hinweisgeber werden dringend gebeten, sich entweder an das Polizeirevier Leipzig-Zentrum (Ritterstraße 19-21), an jede andere Dienststelle oder telefonisch unter 0341/7105-0 zu melden.

Von mpu