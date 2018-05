Leipzig

Am Donnerstagabend hat ein 21-Jähriger auf der Lützner Straße in Leipzig-Altlindenau einem Jugendlichen zuerst einen Kopfstoß verpasst und dann Geld sowie Drogen verlangt. Der Täter ging gegen 20.45 Uhr mit den Worten „Was geht?“ auf den Jugendlichen zu und griff ihn ohne Vorwarnung an. Daraufhin verlangte er Bargeld und Drogen, bis auf Tabak trug das Opfer aber nichts bei sich. Der 21-Jährige forderte den Tabak und schlug dem 15-Jährigen erneut ins Gesicht, wie die Polizei mitteilte.

Obwohl der Geschädigte den Anweisungen Folge leistete, wurde er erneut geschlagen. Der Täter entfernte sich mit einer weiblichen Begleitung. Der 15-Jährige informierte die Polizei, die den 21-Jährigen und seine Begleiterin in einer nahen Spielothek aufgreifen konnte. Der Angreifer war betrunken und wollte zum Vorfall nichts sagen. Er wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

ThTh