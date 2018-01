Leipzig. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am frühen Mittwochmorgen ist ein 21-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis und vermutlich unter Cannabiseinfluss in der Kiebitzstraße im Leipziger Stadtteil Thekla erwischt worden. Ebenfalls fanden die Beamten betäubungsmittelähnliche Substanzen im Fahrzeug, für das auch die Haftpflichtversicherung fehlte, so die Polizei am Mittwoch. Ein Drogenschnelltest fiel positiv aus. Nun ermittelt die Polizei.

dei