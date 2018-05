Leipzig

Die Polizei Leipzig hat in der Nacht zu Freitag einen Sprayer gefasst. Nach Polizeiangaben war er gegen 1.30 Uhr von einer Anwohnerin dabei beobachtet worden, wie er mit einem weiteren Mann mehrere Hauswände in der Meusdorfer Straße besprühte. Kurze Zeit später griffen die Beamten nahe einer Brücke auf der B2 einen 21-jährigen Mann aus Bad Lausick auf, der auf die Beschreibung der Zeugin passte. Bei der Überprüfung entdeckten sie Farbflecke an seinen Händen sowie mehrere Farbdosen. Er muss sich wegen Sachbeschädigung verantworten. Sein Begleiter hatte sich noch vor Ankunft der Polizei in einen angrenzenden Wald abgesetzt.

Von anzi