22-Jährige in Leipziger Straßenbahn belästigt und beklaut

Leipzig. Eine 22-Jährige ist in der Leipziger Straßenbahn unsittlich berührt und anschließend beraubt worden. Laut Polizei hat eine Zeugin den Vorfall beobachtet und wird nun gesucht.

Das Opfer war am Dienstag gegen 17.40 Uhr an der Haltestelle am Hauptbahnhof in eine Straßenbahn der Linie 1 in Richtung Mockau eingestiegen. Schon beim Einsteigen spürte sie, wie sie von einer unbekannten Person berührt wurde und diese ihr sehr nahe kam. Die 22-Jährige nahm beide Hände aus ihrer Manteltasche, um den Fremden abzuwehren. Diesen Moment nutzte der Täter oder ein Komplize, um in ihre Taschen zu greifen und ihr Smartphone zu stehlen. Der oder die Täter konnten unerkannt entkommen.

Als das Opfer Hilfe suchte, stieß sie auf eine Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte. Allerdings weiß die Geschädigte weder den Namen der Zeugin noch hat sie ihre Kontaktdaten. Die Unbekannte wurde als Blondine mit Zopf beschrieben.

Die Polizei bittet die Zeugin, sich auf dem Polizeirevier Zentrum in der Ritterstraße 19-21 oder telefonisch unter (0341) 96 63 42 24 zu melden.

dei