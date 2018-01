22-Jähriger fährt Radler im Leipziger Süden an und schlägt auf ihn ein

Leipzig. Ein 22-jähriger Autofahrer hat am Montag erst einen Radler angefahren und ihn danach zusammengeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, waren der 35-jährige Radfahrer und der 22-Jährige gegen 16.30 Uhr auf der Zwickauer Straße in Leipzig-Marienbrunn unterwegs. An der Kreuzung zur Märchenwiese zog der Polo-Fahrer plötzlich auf den Radweg und touchierte dabei den Fahrradfahrer. Der Mann stürzte und verletzte sich.

Direkt nach dem Unfall stieg der 22-Jährige aus seinem Kleinwagen und attackierte den Verletzten. Der Radler erlitt durch einen Faustschlag ins Gesicht eine Platzwunde. Auch seine Brille wurde beschädigt. Anschließend stieg der Angreifer wieder in sein Fahrzeug und flüchtete vom Tatort. Ein 62-Jähriger beobachtete die Szene und bestätigte gegenüber der Polizei den Tathergang.

Radler schlug auf Autodach

Wie der Radfahrer den Beamten erklärte, war der 22-Jährige kurz vor der Tat ohne auf den Verkehr zu achten auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes abgebogen. Der Radfahrer habe daraufhin auf das Dach des Wagens geklopft. Damit habe er den Autofahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam machen wollen.

Anhand des Kennzeichens konnten die Polizisten den Fahrer des Wagens später in seinem Zuhause antreffen. Der 22-Jährige muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Körperverletzung verantworten.

joka