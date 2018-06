Polizeiticker Leipzig Intensivstation - 22-Jähriger verletzt sich im Leipziger Fahrrad-Parcours schwer am Kopf Ein 22-Jähriger hat sich beim Radfahren in einem Fahrrad-Parcours in Leipzig schwer am Kopf verletzt und musste auf die Intensivstation gebracht werden. Der Mann wollte mit seinem Rad über eine Absprungschanze springen.

Auf dem Bike-Parcours im Park am „Schönauer Lachen“ in Leipzig hat sich ein 22-Jähriger am Mittwochabend schwer am Kopf verletzt. (Symbolbild) Quelle: dpa